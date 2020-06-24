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«Реал» — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

«Реал» — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.70.

«Мальорке» некуда деваться, ей нужны очки, но у неё довольно слабый состав, из которого выжимается максимум. В игре против «Леганеса» «Мальорка» вела 1:0, и в концовке матча «Леганес» забил со штрафного гол, который залетает раз в жизни, но очки надо набирать, и я думаю, «Мальорка» не будет отсиживаться в обороне, тем более что она и не умеет так играть, по матчу с «Барсой» мы это видели. Думаю, что надо ставить на индивидуальный тотал «Реала», также на результативность Карима Бензема, а также на уверенную победу «Реала».

«Реал» точно выиграет с разницей как минимум в два мяча, а если раззабивается, то должен разорвать «Мальорку», так как она плохо играет в обороне. Будет примерно то же самое, что в матче «Мальорка» – «Барселона». Бензема сейчас много забивает, в ворота «Валенсии» он сделал дубль, а мог забить и ещё больше, также он сумел отличиться в игре против «Реал Сосьедада».

«Мальорке» нельзя расслабляться в этой игре, чтобы лучше подготовиться к предстоящим матчам. Ей нужно стараться набирать очки в каждом матче, чтобы стараться покинуть зону вылета. Деваться некуда, надо играть и хотя бы набирать одно очко. Правда, если «Мальорка» получит уже в первом тайме, то придётся раскрываться, а тогда уже «Реал» может им полную кошелку накидать», — сказал Радимов.

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