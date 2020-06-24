«Вулверхэмптон» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Борнмут».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (-1) за 2.20.
«В этом матче, по идее, всё должно быть просто. «Борнмут» удручающе выглядел в домашней игре против «Кристал Пэлас» и уступил 0:2. К тому же к потере Райана Фрэйзера, которого Эдди Хау не собирается больше выпускать на поле из-за его желания покинуть команду, добавился Джошуа Кинг, которого сломал Гари Кэхилл. То есть и без того одна из самых проблемных команд АПЛ, опустившаяся в зону вылета, осталась без двух ключевых игроков.
Ну а «Вулверхэмптон» на классе переиграл на выезде «Вест Хэм», отлично смотрелся и физически, и тактически, а Адама Траоре выглядел так, как будто и не было этой трёхмесячной паузы.
Так что, судя по всему, «волки» до конца будут сражаться за четвёртую строчку АПЛ с «Челси» и «МЮ», параллельно пытаясь выиграть Лигу Европы», — сказал Петросьян.
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