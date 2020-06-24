«Норвич» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Норвич» — «Эвертон».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.81.



«Это две команды, показавшие противоположный футбол на выходных. Если «Эвертон» выглядел сверхорганизованным и, по сути, ничего не позволил «Ливерпулю» создать у своих ворот, то «Норвич» демонстрировал эталон дезорганизации – «канарейки» уступили дома «Саутгемптону» 0:3, а могли и ещё крупнее. Сами при этом впереди толком ничего не создали, лишь раз попав в створ ворот.



Вряд ли за несколько дней что-то может кардинально измениться. Скорее всего, «ириски» снова отдадут мяч сопернику и, учитывая его многочисленные проблемы при потерях, будут ловить его на контратаках.



Скорее всего, гости здесь не проиграют, и при этом много голов мы не увидим», — сказал Петросьян.



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«Норвич» — «Эвертон». Прогноз: Пукки, Ришарлисон и Сигурдссон возьмутся за старое «Ириски» в 15 гостевых играх пропустили 31 гол, «канарейки» в 15 домашних — 29.