«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Ливерпуля» и меньше 4 мячей в матче за 1.93.



«Мерсисайдцы заполучат титул, если обыграют «Кристал Пэлас», а «МанСити» не сумеет одолеть «Челси». Такой вариант вероятен, но «орлы» безусловно не являются слабым соперником, что намекает на то, что победа «Ливерпуля» будет очень трудной. Особенно с учетом невнятного дерби против «Эвертона». Команда Клоппа могла и проиграть, ведь лучший шанс создали «ириски», когда Дэвис угодил в штангу. Кроме того, «Ливерпулю» не хватало привычной скорости и исполнительского мастерства.



Но сейчас у красных есть отличное пополнение. Клопп подтвердил, что Салах и Робертсон здоровы. Понятно, что за последние шесть лет «Кристал Пэлас» трижды обыгрывал «Ливерпуль» на Энфилде, но сейчас игры при пустых трибунах. Мотивации от болельщиков нет, как положительной, так и отрицательной. В общем, придется полагаться только на класс. «Орлы» прибили «Борнмут», но «вишенки» были совсем слабы и пропустили два мяча еще до перерыва. К тому же, «Кристал Пэлас» итак крут в том, чтобы одержал четыре сухие победы подряд. Думаю, их серии закончатся. «Ливерпуль» не настолько плох, чтобы отдавать очки еще и «орлам», — сказал Неценко.



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