«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»: прогноз Владислава Батурина на встречу чемпионата Англии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.45.



«На «Олд Траффорд» в очередном матче АПЛ сыграют соседи по турнирной таблице и конкуренты в борьбе за еврокубковые места.



«Манчестер Юнайтед» закрепился на пятой позиции. «Красные дьяволы» не скрывают, что ещё надеются достать и сместить с четвёртого места лондонский «Челси», от которого они отстают на пять очков. В то же время манкунианцы ощущают приличное давление со стороны находящихся за их спиной «Вулверхэмптона», «Шеффилда» и «Тоттенхэма». Команда Уле-Гуннара Сульшера не проигрывает шесть туров. В последнем матче «Манчестер Юнайтед» поделил очки в Лондоне в противостоянии с «Тоттенхэмом» (1:1). На своём поле «МЮ» набрал 29 очков.



«Шеффилд Юнайтед» после возвращения в АПЛ заслуживает много хороших слов в свой адрес, «клинки» играют достойно и стоят в турнирной таблице высоко, сейчас они седьмые и отстают от «Манчестер Юнайтед» всего на два очка. После паузы команда Криса Уайлдера провела два матча: ничья с «Астон Виллой» (0:0) и поражение от «Ньюкасла» (0:3). На выезде «клинки» собрали 20 очков, были у них поражения от «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпуля» (0:2).



В первом круге соперники выдали настоящий футбольный триллер и сыграли вничью (3:3). Ранее манкунианцы одержали три победы подряд над «Шеффилд Юнайтед»: в Кубке (1:0) и в чемпионате (2:0 и 2:1). «Клинки» — очень непростой соперник, «Шеффилд» — команда организованная и сплочённая, но в предстоящем противостоянии я ставлю на победу хозяев.



«Манчестер Юнайтед» весьма прилично отыграл на выезде против «Тоттенхэма» и показал хорошую готовность, движение и желание. «Шеффилд Юнайтед» тяжеловато вернулся в чемпионат после паузы, конечно, он постарается, как в первом круге, вновь дать бой «красным дьяволам», но обладающий лучшим составом и, как показала игра против «Тоттенхэма», находящийся в тонусе «Манчестер Юнайтед» не должен позволить себе потерю важных очков. Если хозяева не будут дурить и серьёзно отнесутся к сопернику, то они победят», — сказал Батурин.



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«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль увязнут в обороне «клинков» По набранным очкам на выезде «Шеффилд Юнайтед» входит в топ-7 чемпионата Англии.