«Аталанта» — «Лацио»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты
Сегодня, 24 июня, «Аталанта» и «Лацио» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июня «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.
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Букмекеры считают римлян аутсайдером, хотя они не проигрывали в Серии А с сентября.
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