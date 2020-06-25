«Эйбар» — «Валенсия»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 25 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия».

Ставка: ИТБ 1 гола «Эйбара» за 1.72.

«Оружейники» получили тяжелейший календарь, но с честью выдержали испытание. Поражение от «Реала» (1:3) на выезде вопросов не вызвало — мадридцы забили три мяча к 37-й минуте, после чего сбавили обороты и по сути бросили играть. А вот дальше состоялись две ничьи с опасными соперниками.



Вообще, 2:2 с «Атлетиком» из Бильбао — достойный результат, хотя на деле хозяева даже больше заслуживали победы. 1:1 с «Хетафе» на выезде — тоже здорово, синие претендуют на зону Лиги чемпионов. «Эйбар» не уступил им по качеству футбола и практически ничего не позволил создать с игры.



Всё говорит о том, что «Валенсию» ждут большие проблемы. Статистика очных встреч с этим полностью согласна: в четырёх предыдущих выездах в Эйбар «летучие мыши» зацепили всего два очка и во всех случаях пропускали. На таком фоне любопытно выглядит ИТБ 1 гола хозяев за коэффициент 1.72.



Защита у подопечных Альберта Селадеса не блещет, а сами «оружейники» на своём поле забивают исправно. Лезть в исход не рискнём, поскольку игра, скорее всего, пойдёт на три результата. Интересно смотрится разве что лобовая ничья за 3.55".