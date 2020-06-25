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«Челси» — «Ман Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ

«Челси» — «Ман Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

«В последних пяти встречах в Лондоне в АПЛ команды поровну поделили победы и ещё один раз скатали ничью. В матче же первого круга лондонцы первыми открыли счёт, но в итоге уступили 1:2.

Вообще, «пенсионеры» в текущем сезоне на выезде выступают порядком лучше, хотя статистика домашних матчей тоже не самая плохая. За 15 матчей на своём стадионе подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали семь побед, но потерпели три поражения. При этом они наколотили 22 мяча.

С «горожанами» же понятно абсолютно всё. В двух играх после паузы они оформили аж восемь мячей, правда, то были домашние встречи. Впрочем, с результативностью на выезде у команды тоже порядок. Сомневаться в её атакующем потенциале не приходится.

В гостях «Манчестер Сити» сыграл 15 раз, оформив за это время целых 35 голов. Однако тут надо отметить, что вместе с тем он пропустил 19 мячей. Острой атаке «Челси», забившей в пяти последних домашних матчах 11 раз, это только на руку. Ждём от соперников результативного футбола и проверим классический ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.76».

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В пяти последних домашних матчах лондонцы забили 11 мячей.
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