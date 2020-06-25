«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на игру АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и минимум 3 мяча в матче за 2.37.



«Челси» — «Манчестер Сити». Я думаю, что отсутствие болельщиков и пустой стадион минимизируют шансы «Челси» на успешный результат в этом матче.



«Манчестер Сити» начал сразу же очень мощно и результативно. У команды Гвардиолы глубина состава значительно серьезнее, чем у «Челси». Когда «Челси» сделает все те покупки, которые анонсированы, это будет совершенно другая команда, но пока в ней много молодежи, играть в таком графике без длинной скамейки запасных очень сложно. Я думаю, что «Челси» ждет тяжелый матч.



«Сити» выиграл 5:0 у «Бернли», поменяв практически половину состава, ни в чем не уступив самому себе в качестве. Здорово себя проявил Марез и другие футболисты, поэтому я думаю, что Де Брейне и компания выйдут с первых минут, «Сити», на мой взгляд, здесь очевидный фаворит.



Не долго думая я бы взял победу «Манчестер Сити», но коэффициент не очень высокий, потому что букмекеры тоже все понимают. Мне кажется, что это должна быть голевая встреча – «Сити» уже поймал неплохой ход, а «Челси» первый матч играет дома, поэтому играть только от обороны не вижу смысла.



Предположу, что голы в этом матче все же будут, «Манчестер Сити» не просто выиграет, а сделает это через верх – победа «Сити» и тотал больше 2,5», — сказал Черданцев.



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