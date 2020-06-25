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«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Бёрнли» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Уотфорда» с форой (0) за 1.83.

«У «Бёрнли» нет особой мотивации на остаток сезона – ни Европа, ни вылет команде не грозят. И даже суровый Шон Дайч, кажется, не в силах заставить подопечных перенапрягаться в эти непростые времена. По крайней мереё в игре с «Манчестер Сити» какого-то чрезмерного усердия они так и не продемонстрировали и заслуженно были биты 0:5.

«Уотфорд» же бьётся за выживание, и гол на 93-й минуте матча с «Лестером», принёсший ничью, конечно, здорово повлиял на настрой команды. У «шершней» непростой календарь, поэтому на матчи с командами вроде «Бёрнли» необходимо выходить с максимальной самоотдачей и биться за результат.

Думаю, именно повышенная заряженность на борьбу здесь может послужить ключевым фактором. Да и по индивидуальному уровню игроки «Уотфорда» оппонентов превосходят», — сказал Петросьян.

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В 15 выездных матчах сезона АПЛ «шершни» добыли лишь две победы.
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