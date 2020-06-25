«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура АПЛ.



Ставка: «обе забьют и минимум 3 мяча в матче» за 1.91.



«Большая игра нас ожидает на «Стэмфорд Бридж» — «Челси» против «Манчестер Сити». Это будет достаточно круто, потому что обе команды вернулись после паузы в хорошем состоянии.



У «Сити» две шикарные победы, «Сити» бежит, сейчас он очень хорош. «Челси» с «Астон Виллой» справился не без проблем, но это отличительная черта выездных матчей синих — нет ничего такого странного, что обе забивают, а «Челси» побеждает на выезде, когда играет с командами, которые находятся ниже уровнем.



Есть общая ситуация, которая объединяет команды, – обе забьют на «Стэмфорд Бриж» — довольно привычная штука. Когда лондонцы играют с «Манчестер Сити» — тоже. Если мы возьмём последний отрезок, то тут надо сказать, что в 6 из 7 встреч «обе забьют и верх» проходит у «Челси» регулярно на «Стэмфорде». Я думаю, что бегущий «Челси» хорош в контратаке, а пока мы не увидели оборону «Сити» в полной боевой готовности, и говорить, что эта команда уязвима сзади, я бы не стал. Наверняка там проблемы имеются. Я думаю, что «Челси» у себя дома способен их обнаружить, а то, что «Сити» забьёт больше одного мяча, – к гадалке не ходи, так как «Челси» — не образец надежности. Поэтому «обе забьют и тотал больше 2.5» в этой встрече просматривается довольно легко», — сказал Казанский.

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