«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Арсенал».



Ставка: «обе забьют» за 1.66.



«На арене «Сент-Мэри» в матче очередного тура АПЛ сыграют команды, которые разделяет всего три очка и которые ещё теоретически претендуют на попадание в еврокубковую зону. Правда, фактически это маловероятно, вряд ли им это сейчас по плечу.



«Саутгемптон» – команда незаурядная, про такие говорят — играющая, весёлая и непредсказуемая, а если посмотреть статистику выступлений «святых» на своём и чужих полях, то можно ещё добавить, что коллектив, возглавляемый Ральфом Хазенхюттлем, ещё и весьма парадоксален. «Саутгемптон» занимает 14-е место. В родных стенах «святые» набрали меньше всех очков в АПЛ, а в гостях они завоевали 23 очка, что является шестым результатом в лиге. В первом матче после паузы «Саутгемптон» не оставил шансов «Норвичу», разгромив аутсайдера на его поле (3:0).



«Арсенал» до вынужденного перерыва в АПЛ длительное время не проигрывал, а после возобновления сезона уступил дважды: «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2). «Канониры» идут 10-ми, до еврокубковой зоны шесть очков. На выезде у лондонского клуба очень скромные результаты.



В первом круге соперники подарили болельщикам красивую и результативную игру, которая завершилась вничью (2:2). В четырёх из последних пяти противостояний между этими клубами забивали обе команды.



«Саутгемптон» выглядел очень симпатично в игре против аутсайдера и абсолютно по делу добился крупной победы над «Норвичем». «Арсенал» оказался не готов к конкуренции с «Манчестер Сити» и не смог зацепить очки в игре со скромным «Брайтоном», что говорит о состоянии и текущих ограниченных возможностях столичного клуба.



«Святые» дома играют хуже, чем в гостях. «Канониры» на выезде крайне редко побеждают. Взвесив все за и против, я предпочту в этом матче не ставить на результат. Противоборствующие стороны очень непредсказуемы, и я предпочту сделать ставку на результативность, на голы в этой встрече. Есть предпосылки и внутреннее предчувствие, что забьют обе стороны», — сказал Батурин.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт увязнут на 10-м месте в АПЛ В матче со «святыми» лондонцам не смогут помочь сразу семь футболистов.