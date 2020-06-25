«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Артура Петросьяна на матч 31-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.
«Здесь можно долго не рассуждать, матч должен получиться зрелищным и интересным. Для «Сити» все оставшиеся матчи будут своего рода контрольными. Главная цель для команды Гвардиолы сейчас – набрать должную форму к возобновлению Лиги чемпионов. В АПЛ с большой долей вероятности со второй строчки команда никуда не сдвинется. По первым двум играм можно было видеть, насколько легко и непринужденно выглядит команда – победили 3:0 и 5:0. Думаю, что в том же ключе будут действовать и в матче против «Челси».
«Челси» хорошо смотрелся в игре с «Астон Виллой», поэтому здесь должна получится достаточно открытая игра с массой голевых моментов. В матче первого круга в Манчестере счет был 2:1, причем все три мяча были забиты уже в первом тайме. Не удивлюсь, если что-то подобное произойдет и на этот раз. Ставка здесь простая – тотал больше 2,5 и обе забьют», — сказал Петросьян.
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