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«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: «обе забьют» за 1.67.

«Результат этой игры чрезвычайно важен прежде всего для хозяев, ибо «Челси» изо всех сил стремится закрепиться на четвёртой позиции, дающей путёвку в Лигу чемпионов, а то и замахнуться на третье место. Отставание от идущего третьим «Лестера» составляет всего три очка, то есть одна победа.

Для «Манчестер Сити» предстоящая встреча на «Бридже» из разряда имиджевых. Положение манкунианцев в лидирующей четвёрке практически незыблемо. Однако для них это мало что значит. В Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубках им в ближайший год, судя по всему, не выступать из-за дисквалификации.

УЕФА приговорил горожан к двум сезонам без еврокубков и 30-миллионному штрафу. Может быть, сезон им скостят, если юристы постараются. Но один сезон «Сити» на 99,9% пропустят.

Уверен, что «Челси» будет рубиться с «Ман Сити» изо всех сил. Очки для синих действительно на вес золота. Если «Челси» пробьётся в Лигу чемпионов в этом сезоне, когда на лондонцев всерьёз никто не ставил. Это уже из-за санкций УЕФА по отношению к «Челси» из-за бана, который потом скостили, но всё равно бан-то был.

Если всё это закончится благополучно, то есть если «Челси» пройдёт в Лигу чемпионов, то для Лэмпарда и его парней это будет означать великую итоговую победу. Обязательства на сезон не только окажутся выполненными, но и перевыполненными.

Ставить на предстоящем матче на чистую победу «Челси» рискованно, даже с форой рискованно. Настолько могучий «Манчестер Сити» противник. Логично поставить на голы. Обе забьют — вот моя рекомендация на этот матч», — сказал Елагин.

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