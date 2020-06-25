«Челси» — «Манчестер Сити»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 25 июня, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Начало — в 22:15 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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