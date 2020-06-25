«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч 31-го тура чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бёрнли» — «Уотфорд» в рамках АПЛ.



Ставка: победа «Уотфорда» за 2.42.



«Сложная ситуация для хозяев поля, потому что они отдыхают всего лишь два дня после тяжелейшей игры на «Этихаде» (там было избиение). И 0:5 отображает то, что происходило на поле. «Бёрнли» практически не переходил на чужую половину поля.



«Уотфорд» отдыхал четыре дня, и это имеет значение. «Бёрнли» дома играет не слишком удачно против «шершней» — всего 2 победы в 6 встречах. Ну и к тому же есть проблемы с составом — не будет Гибсона, Брэйди, Барнса, под большим вопросом Вуд. Тут прям тяжёлая ситуация. В этой встрече поставлю на «Уотфорд», — сказал Казанский.



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«Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз: Уэлбек, Дини и Клеверли не получат помощи от Джея Родригеса В 15 выездных матчах сезона АПЛ «шершни» добыли лишь две победы.