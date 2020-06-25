«Челси» — «Манчестер Сити»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч АПЛ
Сегодня, 25 июня «Челси» примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на «Окко Спорт».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.35.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.
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В пяти последних домашних матчах лондонцы забили 11 мячей.
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