«Челси» — «Манчестер Сити»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

Сегодня, 25 июня, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» принимает «Манчестер Сити». Начало — в 22:15 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Окко Спорт».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.35.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.



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