Букмекер высмеял защитника «Арсенала». Они посадят 6000 деревьев вместо Эктора Бельерина

Скандально известная ирландская букмекерская компания Paddy Power проведёт очередную маркетинговую акцию, которая привлечёт внимание миллионов людей. Букмекер обещал посадить 6000 деревьев за каждый сезон, в котором лондонский «Арсенал» не сможет победить в Премьер-лиге. Сезон-2019/2020 станет первым таким.
В своей акции компания высмеяла обещание защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Испанец пообещал выделять деньги на посадку 3000 деревьев после каждой победы команды, начиная с июня 2020 года. «Арсенал» два своих первых матча после возобновления чемпионата Англии проиграл. Сначала лондонцы уступили «Ман Сити» (0:3), а потом проиграли «Брайтону» (1:2).
«После возвращения Премьер-лиги территория размером с футбольное поле дважды в неделю разрушается углекислым газом. Всё из-за обороны «Арсенала». Мы решили вмешаться и помочь Бельерину — ведь его команда уже не сможет добиться своей цели и стать чемпионом», — рассказали в компании.
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