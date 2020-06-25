Букмекеры сняли с линии матч «Оренбург» — «Краснодар» из-за коронавируса в клубе РПЛ

Сегодня клуб РПЛ «Оренбург» объявил о восьми положительных тестах на коронавирусную инфекцию в команде.
«Шесть положительных результатов у футболистов и два — у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург», — говорится в сообщении пресс-службы.
После сообщения о заражении игроков букмекеры прекратили прием ставок на ближайший матч «Оренбурга». Клуб должен сыграть 27-го июня домашнюю игру против «Краснодара».
«Есть два варианта развития событий. Первый — если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублеров. Второй — дублерами», — сказал главный тренер клуба Константин Парамонов.
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