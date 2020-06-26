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«Ахмат» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: ничья за 3.38.

«Делать ставки на посткарантинный чемпионат России очень весело, но опасно. Законы логики и здравого смысла здесь периодически берут выходной, да и отталкиваться абсолютно не от чего: позади лишь один тур, причём гости играли против юниоров, а хозяева забили четыре гола за 15 минут в ворота соперника, который будто забыл, где находится.

Кажется, букмекеры несколько недооценивают хозяев. На своём поле они традиционно редко теряют очки с середняками и аутсайдерами. Так что П1 с нулевой форой за 1.80 вполне можно взять, но мы предпочтём лобовую ничью за 3.38.

Грозненцы в принципе невероятно часто делят очки на своём поле — шесть мирных исходов из 12 возможных. У «Сочи» на выезде похожие показатели — четыре ничьи из десяти. Как ни крути, коэффициент выше тройки кажется завышенным».

«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Карасёв, Кокорин и Глушаков помогут зайти коэффициенту 3.38
Предыдущий тур РПЛ оказался кладом для любителей абсурда. То ли ещё будет.
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