«Ахмат» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».
Ставка: ничья за 3.38.
«Делать ставки на посткарантинный чемпионат России очень весело, но опасно. Законы логики и здравого смысла здесь периодически берут выходной, да и отталкиваться абсолютно не от чего: позади лишь один тур, причём гости играли против юниоров, а хозяева забили четыре гола за 15 минут в ворота соперника, который будто забыл, где находится.
Кажется, букмекеры несколько недооценивают хозяев. На своём поле они традиционно редко теряют очки с середняками и аутсайдерами. Так что П1 с нулевой форой за 1.80 вполне можно взять, но мы предпочтём лобовую ничью за 3.38.
Грозненцы в принципе невероятно часто делят очки на своём поле — шесть мирных исходов из 12 возможных. У «Сочи» на выезде похожие показатели — четыре ничьи из десяти. Как ни крути, коэффициент выше тройки кажется завышенным».
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