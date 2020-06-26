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«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Вальядолид».

Ставка: обе забьют за 2.28.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от мадридцев всего на два очка. А главное — она опережает ближайших преследователей на четыре пункта, то есть имеет право на ошибку. Для полноты картины осталось упомянуть имена трёх следующих соперников — «Вальядолид», «Леганес» и «Эйбар».

Бело-фиолетовые тоже чувствует себя комфортно, поскольку имеют все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. 34 очка, 15-я позиция, аж восемь баллов форы от зоны вылета. Результаты после возобновления сезона тоже в порядке — в четырёх турах состоялось только одно поражение.

То есть оба коллектива находятся в хорошем состоянии. Линия букмекеров логична: красно-белые имеют заметное преимущество по составу, будут играть дома, да ещё и имеют отличный баланс очных встреч. В четырёх предыдущих поединках они выиграли четырежды при общем счёте 8:1.

И последний момент — андалусийцы провели предыдущий поединок на сутки раньше. При плотном графике это значимый фактор. На наш взгляд, гости доставят фавориту определённые трудности, но выстоять всё же не сумеют. П1 с форой (-1) идёт за нормальный коэффициент 1.78, варианты посмелее — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.40 и обе забьют за 2.28.

Логика простая: «Вальядолид» сейчас в хорошей форме, положение в таблице комфортное, а потому охранять кукурузу вовсе не обязательно. «Севилья» играет сама и даёт играть другим, так что проблемы с голами тут вряд ли возникнут".

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В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.
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