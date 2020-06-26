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«Ювентус» — «Лечче»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 26 июня

«Ювентус» — «Лечче»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 26 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 1.83.

«Дело тут в том, что лидер чемпионата Италии занимает первое место по набранным очкам у себя дома, не потерпев ни одного поражения в 13 матчах. При этом за это время он пропустил лишь 10 мячей, забив 31.

Для скромных «волков», которые сподобились на 15 забитых мячей в 13 гостевых играх, это станет серьёзным испытанием. Более того, они проиграли пять из шести последних выездных встреч. А общий счёт поражений получился каким-то катастрофическим — 0:12.

Конечно, лезь в форы опасно, поскольку «Ювентус» сейчас хромает. Однако проверить победу «старой синьоры» всухую за рабочий коэффициент 1.83 вполне можно. По той же причине можно рассмотреть ТМ 3 мяча за уверенный коэффициент 2.49».

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«Волки» проиграли пять из шести предыдущих выездных встреч с общим счётом 0:12.
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