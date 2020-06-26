«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» в 24-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Пока не все матчи в линии дают букмекеры, потому что не совсем понятно, что будет с дерби «Динамо» — ЦСКА, с игрой в Ростове. Так что сделаем акцент на оставшихся встречах.



«Ахмат» и «Сочи» откроют тур. Грозненцы показали очень хорошее движение в игре против Самары. Были очень хорошие, интересные моменты в первом тайме, четыре мячи забили во втором. Глушаков вторую молодость будто бы обретает, Бериша бежит.



«Ахмат» борется за выживание. Ему позарез нужны очки. Где-то надо рисковать, действовать авантюрно, но, естественно, с оглядкой. По «Сочи» ничего сказать нельзя. Матч против «Ростова» — это самый настоящий фарс. Внизу таблицы все на тоненького. По 23 очка у «Ахмата» и «Оренбурга». Каждое очечко надо стараться цеплять, тем более играя дома.



У «Сочи» хорошая атака, тем более Кокорин верен себе, Заболотный хочет себя проявить. Плюс у «Ахмата» есть ошибки в обороне, которыми можно воспользоваться. Так что здесь нельзя исключать вариант «обе забьют». Дают хороший коэффициент — 1,85. Соскучившись по футболу, команды обменяются забитыми мячами», — сказал Генич.



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