Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» в 24-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Пока не все матчи в линии дают букмекеры, потому что не совсем понятно, что будет с дерби «Динамо» — ЦСКА, с игрой в Ростове. Так что сделаем акцент на оставшихся встречах.

«Ахмат» и «Сочи» откроют тур. Грозненцы показали очень хорошее движение в игре против Самары. Были очень хорошие, интересные моменты в первом тайме, четыре мячи забили во втором. Глушаков вторую молодость будто бы обретает, Бериша бежит.

«Ахмат» борется за выживание. Ему позарез нужны очки. Где-то надо рисковать, действовать авантюрно, но, естественно, с оглядкой. По «Сочи» ничего сказать нельзя. Матч против «Ростова» — это самый настоящий фарс. Внизу таблицы все на тоненького. По 23 очка у «Ахмата» и «Оренбурга». Каждое очечко надо стараться цеплять, тем более играя дома.

У «Сочи» хорошая атака, тем более Кокорин верен себе, Заболотный хочет себя проявить. Плюс у «Ахмата» есть ошибки в обороне, которыми можно воспользоваться. Так что здесь нельзя исключать вариант «обе забьют». Дают хороший коэффициент — 1,85. Соскучившись по футболу, команды обменяются забитыми мячами», — сказал Генич.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Карасёв, Кокорин и Глушаков помогут зайти коэффициенту 3.38
Предыдущий тур РПЛ оказался кладом для любителей абсурда. То ли ещё будет.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020