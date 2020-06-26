«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Вальядолид».
Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Севильи» в матче за 3.98.
«Вальядолид» очень неприятная команда, играть с ней довольно-таки непросто. «Вальядолид» играет по схеме 4-4-2, откатывается назад, поэтому сложно вскрывать его оборону. Я сыграю вариант, что второй тайм результативнее первого, потому что в первом будет очень тяжело добиваться результата, и «Вальядолид» в первых таймах не раскрывается. Можно вспомнить его матч против мадридского «Атлетико», когда единственный мяч был забит во второй половине встречи. Примерно во всех матчах «Вальядолид» так играет. Я повторю такой вариант и поставлю на ничью после первого тайма и победу «Севильи» в матче.
«Севилья» должна брать три очка, но уверен, что игра для неё будет трудная. Опять же можно вспомнить матч «Вальядолида» с «Атлетико», где мадридцы намучались, от предстоящей игры ожидаю похожего сценария.
Я в этом сезоне вживую посмотрел матч «Мальорка» – «Севилья» и видно, что есть много интересных моментов в игре «Севильи», таких как смена позиций, стандартные положения, но нужно добавить взаимопонимания. Если в этом сезоне мы видим промежуточный вариант, то в следующем сезоне, если «Севилья» сохранит свой состав, она может побороться даже за чемпионство. Может быть, это громко сказано, но спортивный директор «Севильи» Мончи работает хорошо, и он знает какие места нужно усилить. Команда по подбору игроков очень сильная, и поэтому получается тренировочный процесс высокого уровня, так как все стараются получить место в составе», — сказал Радимов.
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