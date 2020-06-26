«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: гол Дзюбы за 1.80.



«Зенит» на пути к своему чемпионству, а «Крылья» последние в чемпионате. На разных полюсах команды. По той игре, которую «Крылья» показали в игре с «Ахматом», сохранить место в Премьер-Лиге им будет чрезвычайно сложно.



«Зенит» же показал хороший уровень готовности в игре с ЦСКА. Очень быстро он оформил себе комфортное преимущество в два мяча, а дальше играл на классе, причём с серьёзным запасом. Плюс «скамейка» «Зенита» потрясает. Пять замен, но кого ни выпусти, хуже точно не будет. Можно смело заявлять «Зенит-2», и он будет идти весьма неплохо. Хотя стоп, «Зенит-2» уже есть… Правда, в другой лиге.



Если серьёзно, то очень понравилось, как сыграл Дзюба. Да, не забил, но во многих голевых атаках поучаствовал Артём. Хорошее взаимодействие у него с Азмуном Малкомом. Вряд ли сейчас будут какие-то серьёзные изменения в составе у «Зенита». На свой гол Дзюба наиграл с ЦСКА, но не забил. Зная амбициозность Артёма, его желание стать лучшим бомбардиром чемпионата, он будет стараться забить здесь. Пока он на два мяча опережает Шомуродова и Соболева. В матче с последней командой чемпионата хороший шанс пополнить бомбардирский счёт. Сыграл бы гол Дзюбы за 1.8.



А учитывая то движение, которое показали «Крылья» во втором тайме матча с «Ахматом», а оно неприятно удивило, и вряд ли что-то изменилось за неделю, «Зенит» выиграет второй тайм. Про его «скамейку» я уже сказал. Конечно, «Зенит» — лучшая команда по быстрым мячам в РПЛ, но если пойдёт что-то не так, «Зенит» добавит», — сказал Генич.



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