«Энергетик» — «Славия»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Славия».



Ставка: индивидуальный тотал «Энергетика» больше 1 за 1.37.



«Склоняюсь больше к «Энергетику-БГУ», по крайней мере они мне очень симпатичны, и эта симпатия у меня есть давно к этой команде в чемпионате Беларуси. В целом этот коллектив оставил хорошее о себе впечатление. Конечно, «Славия» тоже прекрасная команда, но учитывая, что для неё это выездная встреча, то больше верю в «Энергетик». Не уверен, что хозяева выиграют, но не проиграть они смогут точно, и это реально.



Смущает тот факт, что «Энергетик» три подряд игры не может забить, но всё заканчивается в этой жизни, и сейчас подошло это время. Не думаю, что хозяева поля проиграют. Понятное дело, что для того, чтобы выиграть, нужно забивать, и вот как раз тот случай, когда пора бы начать это делать «Энергетику». Можно предположить, что хозяева смогут забить и два мяча, но лучше перестраховаться и сделать акцент на менее рискованном варианте ставки. Не уверен в победе «Энергетика», но и «Славия» не блещет», — сказал Непомнящий.



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