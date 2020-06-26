«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» в 24-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.80.



«По «Сочи» пока трудно судить, в какой он форме находится. Игра с «Ростовом» не дает никакой информации, по сути, потому что играли с пацанами. «Ахмат», по крайней мере, на фоне «Крыльев Советов» показал хорошую физическую форму. Уж точно грозненцы перебегали своего соперника. Во втором тайме «Ахмат» играл с большим преимуществом, ничего не давал сделать сопернику, сам забил четыре мяча. Очень понравился Глушаков, которому эта пауза пошла на пользу. Он привел себя в порядок и может серьезно помочь грозненцам в концовке чемпионата.



Обе команды пока не обезопасили себя от вылета, но положение «Сочи» получше. «Ахмату» надо выбираться из опасной зоны, отрываться от тех же «Крыльев», «Оренбурга». Здесь как раз есть шанс взять очки. Игра домашняя, настрой соответствующий. Ну и настроение после победы в Самаре будет хорошим.



Я думаю, что здесь выиграет тот, кому победа нужнее. А на данный момент это «Ахмат». Поставлю на него с форой (0)», — сказал Титов.



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