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«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Дениса Казанского на матч чемпионата России

«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Дениса Казанского на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в рамках РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.95.

«Матч с очевидным фаворитом. С лучшей командой чемпионата России прямо сейчас — мы видели, как закончилась чемпионская гонка в Москве. В игре с ЦСКА, где на голову сильнее оказался «Зенит». И все мы видели «Крылья», которые встали в первом тайме в матче с «Ахматом».

На мой взгляд, здесь ключевым моментом является физическая подготовка. Это никогда не было козырем команд Божовича. И в игре с «Ахматом» мы вновь в этом убедились.

Я вообще не представляю, как можно с такой физикой играть против «Зенита». Тем более что две предыдущие встречи в Питере закончились довольно крупно — и эта тенденция, думаю, сохранится. Поставлю в этой встрече на «Зенит» с форой (-2)», — сказал Казанский.

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