«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на встречу РПЛ «Ахмат» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 2.07.
«Сочи» провёл первый матч после возобновления сезона против юношей, так что это ни о чём не говорит, а «Ахмат» выиграл в Самаре, хотя я думал, что ему не удастся победить в той игре. Сравнивая «Сочи» и «Ахмат», я склоняюсь в пользу «Сочи», так как это хорошо укомплектованная команда, у неё есть амбиции. Вокруг сочинцев сейчас много негатива после игры с «Ростовом», а это всегда мотивирует, мобилизует, поэтому «Сочи» подойдёт к этой игре с задачей, что нужно уходить как можно дальше от зоны вылета и стыковых матчей, поэтому команда Владимира Федотова для меня фаворит.
Мне кажется, что в «Сочи» сейчас во главу угла ставится задача успешно сыграть в чемпионате. Переносить игру с «Ростовом» «Сочи» отказалось, потому что все мысли сейчас только о результате. Руководство требует успешного результата, и в целом, «Сочи» — это не кандидат на то, чтобы вылететь из Премьер-лиги. Правда, сейчас сложно оценивать состояние сочинцев по первой игре против мальчишек.
«Ахмат» также сильно мотивирован на оставшуюся часть сезона. Грозненцы выиграли у «Крыльев Советов» (4:2), и к моему большому удивлению они оказались лучше готовы как физически, так и психологически. В трудной ситуации «Ахмат» не остановился, не сломался, он является опытной командой, но всё равно у него есть проблемы почти во всех линиях.
Я считаю, что «Сочи» как минимум не проиграет, и возможна ничья в этой игре. С другой стороны, например, в немецком чемпионате выездные команды играют не хуже, чем домашние. В стартовом туре после возобновления сезона и в нашем чемпионате происходит то же самое. У «Сочи» есть хорошие шансы на победу, и поэтому я поставлю на «Сочи» с форой (0). У «Сочи» очень лихая атака и команда организована таким образом, что есть активные фланги, мощная первая линия, поэтому в этом матче я склоняюсь в пользу гостей», — сказал Непомнящий.
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