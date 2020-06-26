«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру Российской Премьер-лиги

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».



Ставка: «Зенит» выиграет и не пропустит за 1.71.



«Это не просто встреча команд с первого и последнего места, это игра «Зенита», который на выезде разгромил ЦСКА против «Крыльев», потерпевших домашнее поражение от «Ахмата» со счетом 2:4. Тут даже и комментировать нечего.



«Зенит» играет дома. В родных стенах питерцы еще ни разу в чемпионате не проигрывали. Тут на ходу все — и Дзюба, и Азмун, и Малком. В первом круге «Зенит» победил на выезде со счетом 2:0. В личных встречах у «Зенита» шесть побед подряд. Последний успех «Крыльев» датирован 2015 годом.



«Крылья» в гостях играют даже получше, чем дома. потому что по матчам в гостях самарцы занимают 11-е место. Это, конечно, слабое утешение. Тем более, что перед паузой «Крылья» именно в гостях проиграли «Тамбову» со счетом 0:3. «Зенит» без пяти минут чемпион. Предположим, что Семак решит поберечь своих лидеров, но там такой равноценный запас, что это вряд ли повлияет. Тем более. что есть пять замен, а у Питера длинная скамейка.



«Крылья» находятся в зоне вылета, у них еще и ужасный календарь — подряд идут матчи с топ-клубами. Соболева уже нет, Канунников не в форме. Где козыри «Крыльев», которые так нужны в выездном матче? Мой прогноз — сухая победа «Зенита» с коэффициентом 1.71», — сказал Гусев.



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