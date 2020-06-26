«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в 24-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» минимум в 3 мяча за 2.35.



«Зенит» показал в матче с ЦСКА, что он в полном порядке. Команда хорошо готова физически, бежит. Уже, думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, кто станет чемпионом в этом сезоне, если он будет завершен. Не представляю, какие проблемы могут создать самарцы «Зениту» в этой встрече. Очень плохо «Крылья» провели второй тайм игры с «Ахматом», буквально воздух из них выпустили. В первом тайме, особенно в первые 20-25 минут, неплохо самарцы смотрелись, но потом физика начала подводить. И если это было так заметно на фоне «Ахмата», то с «Зенитом» ловить вообще нечего.



Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата, ему нужно забивать, чтобы уходить от конкурентов. Азмун хорошо себя чувствует, Малком вписывается в командную игру. Два мяча бразилец забил ЦСКА. Ну и скамейка сумасшедшая у «Зенитам», и это при том, что многие игроки сейчас в аренде в том же «Сочи». За счет скамейки можно поддерживать высокий темп. «Крылья» могут поначалу потерпеть, отбиться, но с течением времени будет становиться все сложнее.



Я здесь жду крупной победы от «Зенита», как минимум 3:0 должно быть», — сказал Титов.



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