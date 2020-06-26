«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Севильи» и меньше 4 мяча в матче за 1.85.



«32-й тур чемпионата Испании начинается встречей «Севильи» и «Вальядолида». Всё очень быстро меняется, всё очень стремительно сейчас в чемпионате Испании.



«Севилья» после рестарта ни разу не проиграла, но подхватила вирус ничейных результатов. Три матча подряд она сыграла вничью. И уже «Севилья» не третья, её обошёл «Атлетико». Он на 2 очка впереди. Зато «Севилья» пользуется осечками «Хетафе», между четвёртым и пятым местами отрыв 4 очка. Чтобы этот отрыв держать, нужно побеждать, тем более такого соперника, как «Вальядолид». У него 34 очка, и от зоны вылета его отделяют 8 турнирных баллов.



«Вальядолид» выступает не очень ровно. После победы над «Леганесом» в первом матче после рестарта в трёх следующих матчах выиграть не удалось: были 2 ничьих и поражение от «Атлетико». Правда, в Мадриде чуть-чуть не повезло «Вальядолиду».



Так исторически получается, что «Севилья» в последних шести встречах не проигрывала «Вальядолиду». А в последних трёх «Севилья» выигрывала всухую.



Думаю, здесь Лопетеги сделает определённую корректировку состава. «Скамейка» у «Севильи» длинная, богатая, с хорошим подбором игроков. Конечно, «Севилья» помощнее, посильнее «Вальядолида». Чтобы сохранить место в Лиге чемпионов, закрепить его за собой, «Севилье» надо побеждать. Но учитывая плотный график, если победа севильцев и случится, то вряд ли в очень результативном матче. Следом через четыре дня у «Севильи» выезд в Леганес, где придётся сыграть с командой, которая борется за выживание. Надо силёнки подкопить.



Мой прогноз — «победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85. Будет примерно так, как в севильском дерби», — сказал Генич.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико» В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.