Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ювентус» — «Лечче»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

«Ювентус» — «Лечче»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лечче».

Ставка: минимум 2 гола «Ювентуса» во 2-м тайме за 1.93.

«В прошлом туре мне довелось комментировать игру «Лечче» против «Милана». Очень странное впечатление команда оставила — вроде бы были хорошие проблески и даже в некоторые моменты на равных удавалось играть с «Миланом», но потом «Лечче» повалился в обороне и проиграл в итоге 1:4. Думаю, что никаких вариантов, кроме поражения нет у «Лечче» в матче против «Юве». Причем поражения солидного.

«Юве» идет к чемпионству, ему надо выигрывать. Но что выбрать, чтобы неплохо заработать? Я посмотрел коэффициенты и думаю. что самый неплохой вариант — индивидуальный тотал «Ювентуса» во втором тайме больше 1,5 за 1,93. Думаю, что туринцы не будут останавливаться, даже если в первом тайме забьют два гола.

Физическое состояние у «Лечче» не в порядке, они валятся по ходу матча, «Ювентус» этим воспользуется», — сказал Занозин.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020