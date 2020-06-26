«Ювентус» — «Лечче»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лечче».



Ставка: минимум 2 гола «Ювентуса» во 2-м тайме за 1.93.



«В прошлом туре мне довелось комментировать игру «Лечче» против «Милана». Очень странное впечатление команда оставила — вроде бы были хорошие проблески и даже в некоторые моменты на равных удавалось играть с «Миланом», но потом «Лечче» повалился в обороне и проиграл в итоге 1:4. Думаю, что никаких вариантов, кроме поражения нет у «Лечче» в матче против «Юве». Причем поражения солидного.



«Юве» идет к чемпионству, ему надо выигрывать. Но что выбрать, чтобы неплохо заработать? Я посмотрел коэффициенты и думаю. что самый неплохой вариант — индивидуальный тотал «Ювентуса» во втором тайме больше 1,5 за 1,93. Думаю, что туринцы не будут останавливаться, даже если в первом тайме забьют два гола.



Физическое состояние у «Лечче» не в порядке, они валятся по ходу матча, «Ювентус» этим воспользуется», — сказал Занозин.



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