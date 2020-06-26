«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-3) за 3.62.



«По прогнозам на матч в рамках чемпионата России вообще без вариантов. Я посмотрел матчи обеих команд, и после высказываний о том, что «Крылья Советов» – это какая-то карикатура на команду, на меня обиделись в Самаре.



Во-первых, ставлю на сухую победу «Зенита», во-вторых, однозначно на индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5, в-третьих, на победу «Зенита» с форой, в-четвёртых, гол Малкома – дело решённое, как пить дать.



У «Крыльев» сейчас сломался центральный защитник Карпов, поэтому в центре защиты играют Чернов и Бурлак, а они оба не отличаются скоростными качествами и вверху действуют не лучшим образом. Дальше смотрим фланги. С одной стороны там Комбаров, а на другой, как я понял, часто играет Зиньковский, то есть на одном фланге полная беда. Оба они не очень хорошо играют в обороне. В середине поля играют молодые футболисты Тимофеев и Глушенков, бывшие запасные «Спартака», а помогает им Гацкан, который не может выдерживать высокий темп. Это практически весь состав, при этом не умеющий обороняться. Так что в матче с «Зенитом», который разрывает оборону ЦСКА, понятно, что не самую сильную, или забивает «Уралу» семь мячей, я не верю, что «Крылья Советов» получат меньше трёх голов.



«Зенит» выступает очень профессионально: ни один легионер не уезжал домой, шли тренировки, нет травмированных, всё налажено таким образом, чтобы добиться результата. Команда функционально выглядит очень хорошо. Сравним эту ситуацию с самарскими «Крыльями». Их тренер, как только началась пандемия, сразу уехал домой, а после возвращения отсиживался на самоизоляции. Тренировки начались за неделю до возобновления чемпионата, поэтому я не верю, что самарские «Крылья» смогут что-то противопоставить соперникам.



Ставку можно выбирать из разных вариантов: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 (они 3 мяча даже в первом тайме могут забить), победа «Зенита» с форой, голы Малкома, Азмуна, Дзюбы. Возможно, что всё трио сможет забить. Но точно Малком должен забивать – он забил два мяча в ворота ЦСКА, и я верю, что он снова отличится. Он привёл себя в форму, освободился от травм, поэтому ставлю на его гол. Что касается форы, то я ставлю на «Зенит» с форой (-3), тем более букмекеры предлагают хороший коэффициент. Команда сейчас жадная до голов: каждый игрок хочет пополнить свой бомбардирский счёт. Дзюба борется за звание лучшего нападающего. Малком хочет забить для продолжения голевой серии. Азмун – уехать в Европу. Поэтому три мяча «Зенит» забьёт точно, хотя, вполне вероятно, и больше», — сказал Радимов.



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