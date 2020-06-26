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«Зенит» — «Крылья Советов»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 26 июня, «Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 21.0.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 26 июня «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70.

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