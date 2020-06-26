Букмекеры: «Ливерпуль» не выиграет АПЛ в следующем сезоне

Вчера «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Этот результат позволил «Ливерпулю» стать чемпионом АПЛ впервые за 30 лет. А сегодня букмекеры уже опубликовали коэффициенты на исход следующего чемпионата Англии.
По оценке аналитиков, фаворит сезона-2020/2021 — «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу команду Гвардиолы можно с коэффициентом 1.91. Шансы «Ливерпуля» оцениваются коэффициентом 2.25.
Вероятность чемпионства остальных команд значительно ниже. На «Челси» можно поставить с коэффициентом 11.00, а на «Манчестер Юнайтед» за 15.00. Поставить на то, что чемпионом станет «Тоттенхэм» и Жозе Моуринью, можно с коэффициентом 51.00. Наконец, на «Арсенал» можно поставить за 81.00.
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