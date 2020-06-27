«Спартак» — «Уфа»: прогноз Алексея Андронова на матч 24-го тура чемпионата России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.79.



«В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Уфой». В принципе, сейчас ситуация для «Спартака» складывается удачная. С той точки зрения, что у ЦСКА есть определённые проблемы, а это дает возможность «Спартаку» побороться за еврокубковые места, не только в Кубке России, но и в чемпионате.



Понятно, что в данном случае «Уфу» надо обыгрывать. «Уфа» провела очень сложную игру с «Тамбовом» в первом туре после возобновления РПЛ. Несмотря на то что «Уфа» достаточно неудобная для всех команда, но со «Спартаком» будет тяжело тягаться.



Поэтому говорить о результате нет смысла. Тут лучше исходить из количества забитых мячей. «Спартак» забил три «Арсеналу», поэтому может вполне повторить или почти повторить в матче с «Уфой». Моя ставка на этот матч — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча с коэффициентом 1,79».



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