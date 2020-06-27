«Спартак» — «Уфа»: прогноз Алексея Андронова на матч 24-го тура чемпионата России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.79.
«В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Уфой». В принципе, сейчас ситуация для «Спартака» складывается удачная. С той точки зрения, что у ЦСКА есть определённые проблемы, а это дает возможность «Спартаку» побороться за еврокубковые места, не только в Кубке России, но и в чемпионате.
Понятно, что в данном случае «Уфу» надо обыгрывать. «Уфа» провела очень сложную игру с «Тамбовом» в первом туре после возобновления РПЛ. Несмотря на то что «Уфа» достаточно неудобная для всех команда, но со «Спартаком» будет тяжело тягаться.
Поэтому говорить о результате нет смысла. Тут лучше исходить из количества забитых мячей. «Спартак» забил три «Арсеналу», поэтому может вполне повторить или почти повторить в матче с «Уфой». Моя ставка на этот матч — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча с коэффициентом 1,79».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 июня 2020
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
07:30
- 26 июня 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:19
- 25 июня 2020
-
21:15
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15