«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.30, тотал больше 2.5 мяча за 2.51.



«Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив». Думаю, что «Локомотив» победит, а голов будет много. В нынешней ситуации «Локомотив» — один из главных претендентов на путёвку в Лигу чемпионов. «Локо» хорошо укомплектован. Команда находится в хорошем состоянии. В первой игре это все увидели.



«Рубин» хоть и выиграл прошлый матч, но мне кажется, что молодые ребята против «Локомотива» сейчас не готовы играть. Потому ставлю тут на гостей».

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