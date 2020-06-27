«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура РПЛ
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.30, тотал больше 2.5 мяча за 2.51.
«Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив». Думаю, что «Локомотив» победит, а голов будет много. В нынешней ситуации «Локомотив» — один из главных претендентов на путёвку в Лигу чемпионов. «Локо» хорошо укомплектован. Команда находится в хорошем состоянии. В первой игре это все увидели.
«Рубин» хоть и выиграл прошлый матч, но мне кажется, что молодые ребята против «Локомотива» сейчас не готовы играть. Потому ставлю тут на гостей».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия и Дюпин тормознут Николича
«Железнодорожники» в 11 предыдущих матчах РПЛ в Казани победили лишь однажды.
- 27 июня 2020
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
07:30
- 26 июня 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:19
- 25 июня 2020
-
21:15
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15
Партнерский контент