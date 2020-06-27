«Сельта» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.



«Барселона» получила на сутки больше подготовки с прошлого тура, чем «Сельта». Для «Барсы» следующий матч также важен. Будет игра против «Атлетико». Не зря Бускетс получил жёлтую карточку, чтобы спокойно отбыть дисквалификацию в Виго и свежим подойти к матчу с «Атлетико», где его силы были бы намного важнее для «Барселоны». Всё-таки есть и другие полузащитники, и они хороши. В любом случае «Барселона» постарается не убиваться и сохранить максимум сил лидеров на игру с «Атлетико».



Лионеля Месси почти никогда не меняют, а он в состоянии из ничего создать гол, поэтому я думаю, что «Барса» постарается сэкономить силы, но и очень важно не потерять три очка. Потеря даже двух очков будет фиаско в чемпионской гонке. «Барсе» нельзя терять очки. В матче с «Сельтой» она сделает столько, сколько нужно для победы.



Думаю, что тут будет победа «Барсы» в 1-2 гола, хотя очень может быть и крупная победа, потому что «Сельта» может раскрыться, побежать вперёд и получить на встречных курсах очень много, как это было в игре первого круга. То была дебютная игра для нынешнего тренера «Сельты», который является воспитанником «Барсы». Он тренировал дубль «Барсы» и знает, как играют каталонцы.



В том первом матче «Сельта» отлично провела первый тайм и во втором продолжила играть так же напористо и в итоге получила поражение со счётом 0:4. «Барса» уставшую «Сельту» просто разорвала. Разница в классе была очевидна. Поэтому моя ставка — просто победа «Барселоны».



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