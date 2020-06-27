«Спартак» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 июня

Популярный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.



«Очень тягучий, очень вязкий футбол жду от матча «Спартак» — «Уфа». Уфимцы показали хорошее движение против «Тамбова». «Спартак» очень грамотно сыграл против Тулы, отдав мяч сопернику и действуя на контратаках. Другой вопрос, как «Спартак» будет играть дома против «Уфы». Здесь «Уфе» мяч не отдашь, она его быстро тебе вернёт. Как здесь Тедеско перестроит игру — это весьма любопытно.



За последние пять матчей команды лишь раз сыграли вершок. Тогда, в 2017-м, «Спартак» победил — 3:1. Пропустили от Игбуна, но ответили тремя мячами. Это было ещё при Каррере. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл — 1:0. В первом круге уступили — 0:1, но там вообще сложно даются матчи спартаковцам, несколько сезонов подряд «Спартак» там не забивает. В Москве тоже непросто, но всё-таки чуть-чуть легче. Здесь в перетягивании каната трудно отдать предпочтение. Вроде бы хозяева здесь явные фавориты, но не всё так просто. Между командами одно очко, и хотя «Спартак» чуть выше в турнирной таблице, но со стопроцентной уверенностью говорить, что «Спартак» «Уфу» дёрнет, я не решусь. Думаю, будет тяжёлый, вязкий матч, без большого количества забитых мячей.

Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1,7».



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