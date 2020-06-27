«Спартак» — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» за 1.60.



«Уфа» — добротная команда, Вадим Евсеев сделал боеспособный коллектив. «Спартак» сейчас играет от обороны в контратаку. Понятно, что и «Уфа» будет действовать от защиты. У «Спартака» не будет много возможностей, чтобы отличиться.



Но у красно-белых есть Зелимхан Бакаев, есть Эсекьель Понсе, разыгрался Джордан Ларссон. Самое главное, что прибавил Александр Соболев, уже и сам стал забивать. То, что он отличный бомбардир, мы знали и раньше. Теперь увидели это в «Спартаке».



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