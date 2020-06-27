«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.
«Первый выездной матч Марко Николича в РПЛ —«Локомотив» отправляется в гости к «Рубину» в Казань. На «Казань-Арене» сыграют. То ли Леонид Слуцкий попросил, то ли сами что-то поменяли в Казани. Красно-зелёное противостояние, и «Рубин» — после победы над «Уралом» в гостях.
В целом «Локомотив» весьма неплохо выглядел, особенно в первом тайме, в матче с «Оренбургом». Во втором тоже мог забить, действуя на контратаках. Не забываем, что было удаление Жемалетдинова, пришлось перестраиваться. Сейчас Рифата тоже не будет, а было бы любопытно на него посмотреть. Он уходил из «Локо» в «Рубин», потом вернулся. Здесь есть и ещё одна загадочная история, связанная с Хвичей Кварацхелией, который был признан лучшим игроком матча в Екатеринбурге. Много подоплёк у матча, много интриг.
Очки нужны и тем и другим. «Локомотив» будет знать, как сыграет «Краснодар» в Оренбурге, если матч состоится. У «Рубина» свои задачи. Он чуть-чуть оторвался от зоны вылета, но тем не менее.
Жаловался как-то Леонид Слуцкий, что многие команды в чемпионате играют глубоко от обороны и не дают атакующим футболистам показать свой потенциал. Здесь, возможно, «Локомотив» и не будет так сильно закрываться. У «Рубина» наверняка будут шансы, чтобы продемонстрировать что-то из наработанного в комбинационной игре.
Мне нравится здесь вариант «2-3 гола в матче». Коэффициент на эту многогранную ставку — 1.8. Может быть и ничья — 1:1, и победа — 2:0, 2:1 — в ту или другую сторону, и даже 3:0».
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