«Боруссия» М — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 34-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта».
Ставка: тотал больше 2.5 и обе забьют за 1.74.
«Матч, который достаточно важен. Продолжается борьба за место в Лиге чемпионов, поэтому «Боруссия» эту игру обязана выигрывать.
Что касается «Герты», то команда, на мой взгляд, находится в отпускном настроении. После яркого рестарта чемпионата команда сбавила темп. Я думаю, что разница в мотивации здесь сыграет свою роль. «Боруссия» — фаворит, но коэффициент на её победу достаточно низкий, поэтому исходить надо из количества забитых мячей. Я думаю, что футбол будет довольно открытый: «Боруссия» пойдёт в атаку, «Герта» тоже вряд ли будет отсиживаться на своей половине поля, так что голы в этом матче должны быть.
Моя ставка — «тотал больше 2.5 и обе забьют» с коэффициентом 1.74».
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