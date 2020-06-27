Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Боруссия» М — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 34-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 34-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта».

Ставка: тотал больше 2.5 и обе забьют за 1.74.

«Матч, который достаточно важен. Продолжается борьба за место в Лиге чемпионов, поэтому «Боруссия» эту игру обязана выигрывать.

Что касается «Герты», то команда, на мой взгляд, находится в отпускном настроении. После яркого рестарта чемпионата команда сбавила темп. Я думаю, что разница в мотивации здесь сыграет свою роль. «Боруссия» — фаворит, но коэффициент на её победу достаточно низкий, поэтому исходить надо из количества забитых мячей. Я думаю, что футбол будет довольно открытый: «Боруссия» пойдёт в атаку, «Герта» тоже вряд ли будет отсиживаться на своей половине поля, так что голы в этом матче должны быть.

Моя ставка — «тотал больше 2.5 и обе забьют» с коэффициентом 1.74».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020