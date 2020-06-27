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«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии 27 июня

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии 27 июня
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (+1.5) за 1.81.

«Мне кажется, для «Лейпцига» эта игра не имеет особого значения, мотивации нет — команда всё показала в игре с дортмундской «Боруссией». Да и в принципе после паузы «Лейпциг» так и не смог обрести стабильность, поэтому вряд ли он это сделает в последнем матче турнира.

Для «Аугсбурга» эта игра домашняя, но и у него задач уже нет — место в Бундеслиге команда сохранила. Но на фоне этого соперника «Аугсбург» постарается себя показать, для того чтобы своему собственному составу дать определённую уверенность.

Поставлю на «победу «Аугсбурга» с форой (+1.5) мяча» с коэффициентом 1.81. Мне кажется, никакого разгрома здесь быть не может».

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