«Сельта» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 32-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.70.



«В последнем матче «Сельта» одержала — не сказать чтобы очень заслуженную — победу над «Реалом Сосьедад». «Сельта» неплохо по результату вошла в рестарт чемпионата — «Вильярреалу» проиграла по делу, а потом «Сельта» не пропускала. Могли выиграть у «Вальядолида», но не забили пенальти, потом шесть мячей отгрузили «Алавесу», выиграли у «Сосьедада», и теперь предстоит игра с «Барселоной», которой позарез нужны очки и у которой не будет одного из ключевых игроков — Серхио Бускетса. Зато будет Лионель Месси, и теперь все считают дни, когда же он забьёт свой 700-й мяч за «Барселону». Не исключаю, что он это сделает именно на «Балаидосе».



Это не самый гостеприимный стадион для «Барселоны» — в пяти последних матчах здесь «Барселона» не выигрывает. Непросто будет «Барселоне» и сейчас, так как у неё есть определённые игровые проблемы: не будет Бускетса, травмирован Де Йонг. «Барселона» в последних матчах не впечатляет, смотрится не очень здорово, но плюс в том, что этих матчах каталонцы не пропускали.



«Барселона» играет раньше «Реала», что очень важно. В этой системе координат есть резон поставить на «Барселону» и ждать, что печальная серия на «Балаидосе» прервётся именно в этом уникальном сезоне. В последнее время «Сельте» где-то везло. Может, не повезёт сейчас, поэтому мой прогноз на этот матч — победа «Барселоны».



Можно рассмотреть вариант с победой «Барселоны» через тотал меньше 4.5 или 3.5. Дальше уже решайте сами. Учитывая, что обе команды в последнее время хорошо играют в обороне, а также их интенсивный график, не стоит ждать сколько-нибудь серьёзного обмена голами. Помимо этого, у «Барселоны» через несколько дней важнейший матч с «Атлетико», поэтому здесь тоже важно сыграть в экономном режиме, но не забывать про положительный результат».



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