«Атлетико» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 32-го тура Ла Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.83.



«Атлетико» вышел на проектную мощность и одержал три победы подряд. После ничьей в Бильбао с «Атлетиком» команда Симеоне крупно выиграла у «Осасуны» (5:0), а следом дважды победила минимально — в играх с «Вальядолидом» и «Леванте».



Сейчас в гости к «Атлетико» приезжает «Алавес», который после победы над «Реалом Сосьедад» совсем успокоился. Два последних матча он проиграл: «Сельте» — 0:6, «Осасуне» — 0:1. У «Алавеса» не такая длинная скамейка, как у «Атлетико». Ротировать состав тренеру «Алавеса» Асьеру Гаритано не так-то просто.



«Атлетико» на пути к тому, чтобы узаконить своё третье место в таблице. Учитывая форму, которую демонстрирует команда в последнее время, очень хороший футбол в игре с «Леванте», учитывая длину скамейки, отсутствие травм (за исключением Фелипе), историю встреч (в основном сухие победы мадридцев, только в первом круге сыграли вничью — 1:1), думаю, хозяева победят и не пропустят. За историю встреч команд «Алавес» ни разу не обыгрывал «Атлетико».



Тут ещё можно вспомнить, что Ян Облак ведёт борьбу с Тибо Куртуа за трофей Саморы, вручаемый лучшему голкиперу чемпионата. Так что сыграл бы «победу «Атлетико» всухую за 1,83».



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