«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 32-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.62.



«Волки» сделали ровно столько, сколько было нужно для победы над «Борнмутом». Не сильно напрягались, не создали слишком много моментов, но и соперникам ни разу не дали пробить в створ своих ворот. Победа была чисто на классе — 1:0.



«Вилла» провела уже три игры после возобновления сезона, но не выиграла ни разу. Незаслуженно заработала очко в игре с «Шеффилд Юнайтед», заслуженно уступила «Челси» и путём героических усилий вырвала ничью у «Ньюкасла».



Мне кажется, бирмингемцы — это кандидат на вылет. Команде с худшей в АПЛ обороной сложно будет играть на результат, учитывая к тому же самый сложный среди конкурентов календарь оставшихся игр. Ну а «волки» продолжают надеяться зацепиться за Лигу чемпионов, хоть и сделать это будет непросто.



Думаю, гости здесь отдадут мяч сопернику, но игра тем не менее будет проходить именно под их контролем».



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