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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 24-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 24-го тура РПЛ в Казани
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Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ничья в первом тайме за 1.97.

«Рубин» наконец одержал победу под руководством Леонида Слуцкого. Играет дома и пока находится недалеко от опасной зоны, поэтому домашние матчи нужно стремиться выигрывать. У «Локомотива» в свою очередь получился непростой матч с «Оренбургом». Соответственно, перед «Локо» серьёзные задачи — борьба за второе место и прямую путёвку в Лигу чемпионов.

Матч очень неудобный, чтобы делать ставки и прогнозы. Тут настолько всё очевидно, что очень сложно найти подходящий коэффициент.

Понятно, что «Локо» раскрываться не будет. Николич вряд ли за несколько дней в клубе будет что-то кардинально менять в плане построения игры. Как «Локо» играл в закрытый футбол на результат, так и будет играть. Тем более на выезде против команды, которая только что одержала победу.

Да и «Рубин» — не та команда, которая будет феерить в атаке. Поэтому вариант с небольшим количеством забитых мячей напрашивается сам собой. Очень сильно удивлюсь, если в матче будет забито хотя бы два мяча, а уж больше двух — тем более.

Но все эти рассуждения могут рассыпаться о неожиданный быстрый гол, который может игру изменить. Но этого мы знать наперёд не можем, поэтому вариант с низким ничейным результатом — 0:0 или 1:1 — подходит.

Однако на ТМ (2.5) — коэффициент 1.53, и это неинтересно, так что я бы взял ничью в первом тайме. Вряд ли команды успеют раскрыться до перерыва, поэтому такой вариант напрашивается сам собой».

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«Железнодорожники» в 11 предыдущих матчах РПЛ в Казани победили лишь однажды.
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