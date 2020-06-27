«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» в 34-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.74.



«“Боруссия” уже обеспечила себе второе место в турнирной таблице, “Хоффенхайм” тоже решил задачу на сезон. Стало известно, почему руководство клуба уволило главного тренера: оно было недовольно тем, что “Хоффенхайм” играет в неяркий и неатакующий футбол. В какой-то момент Схредер сыграл с четырьмя центральными защитниками. Это защитники, которые не слишком активно шли вперёд. Такой стиль “Хоффенхайму” не очень подходит. Нужна более весёлая и атакующая игра. В последних двух матчах “Хоффенхайм” забил семь мячей и пропустил только один. Обыграл “Аугсбург” и “Унион”, чем гарантировал себе место в Лиге Европы.



“Боруссия” показала неплохую реакцию на локальную неудачу, обыграла “Лейпциг”. Вообще, мне кажется, что для команды Люсьена Фавра этот матч важнее. И для самого Люсьена Фавра этот матч важнее, чем для “Хоффенхайма”. Наверное, футболисты уже думают об отпуске.



“Боруссию” сильно критикуют, причём и руководители клуба. За каждую локальную неудачу, даже если она не имеет турнирного значения. Кроме того, под вопросом будущее Люсьена Фавра. Немецкая пресса пишет, что с вероятностью 70% он всё-таки останется на посту главного тренера “Боруссии”, поскольку идеального кандидата на поверхности нет. Но есть вероятность, что ему найдут замену или он уйдёт сам.



Мне кажется, что эта разница в мотивации, разница во внешнем давлении, должна сказаться. “Боруссии”, повторяю, этот матч нужнее. Я думаю, что “Боруссия” может попытаться — как это любит Фавр — сыграть довольно сдержанно, чтобы минимизировать риски. Может быть, этот матч не получится сверхатакующим и сверхрезультативным, но мне кажется, что дома “Боруссия” должна выиграть. Я бы предложил ничего сложного не выдумывать и поставить на победу хозяев, тем более коэффициент достаточно неплохой».



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